واشنطن: لا يوجد جدول زمني للانسحاب الأمريكي من سوريا

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ونقلت وكالة "رويترز" عن المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، القول: "لا يوجد جدول زمني للانسحاب الأمريكي من سوريا".
© REUTERS / RODI SAID
وتابع: "لم يبق للتنظيم سوى بضع مئات من المقاتلين وأقل من كيلومتر مربع من الأراضي".
وأضاف: "الولايات المتحدة تدعو الدول إلى استعادة مقاتلي التنظيم الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية وعائلاتهم، للمشاركة في عبء المحاكمات وإعادة التأهيل".
وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت، قبل أيام، إن أعدادا كبيرة من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي وأسرهم استسلموا لها.
قال مصطفى بالي، المسؤول الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية بحسب وكالة "رويترز"، إن المقاتلين استسلموا بشكل جماعي.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.
وتتمركز القاعدة العسكرية الأمريكية في معسكر في التنف، حيث يقوم خبراء عسكريون أمريكيون هناك بتدريب أفراد مجموعات المعارضة العسكرية لمواجهة التنظيم الإرهابي "داعش".
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