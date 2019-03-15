سلطنة عمان تفتتح أكبر متحف بحري في الشرق الأوسط

وستبلغ مساحة متحف الأحياء المائية ثمانية آلاف متر مربع، الذي سيعرض في مول Mall of Muskat، بحسب المصدر. وسيمتد المتحف على طول ثلاثة طوابق ستكون منزلا لثلاثين ألف أحياء بحرية والآلاف من أنواع الأسماك. ثم سيتم بناء نفق، تسمح للزوار بالمرور من خلاله ورؤية الحياة المائية. إلى الآن المتحف المائي الأكبر في المنطقة موجود في دبي مول.

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