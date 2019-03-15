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وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تواجه دول الخليج عجزا في ميزانياتها لهذا العام مقارنة بـ2018.
وترى الوكالة أن "دول الخليج ستواجه في 2019 ضغوطا في ما يتعلق بعجز ميزانياتها وإضعاف مراكزها المالية خارجياً، بسبب انخفاض إنتاجها النفطي مقارنة بـ2018 بسبب تخفيضات "أوبك" وتراجع أسعار النفط".
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وقالت موديز إن انخفاض أسعار النفط سيضعف المراكز المالية لدول الخليج، ومن المتوقع أن يتسع العجز المالي بنسبة 6.9 % من الناتج المحلي في الكويت، و3.7 % في عمان، و1 % في السعودية مقارنة بتقديرات الوكالة لعام 2018.
وأكدت الوكالة أن الإمارات وقطر تسجلا عجوزات مالية صغيرة بعدما توقعت لهم الوكالة سابقا أن يسجل البلدان فوائض مالية في 2019. وستعوض البحرين خسائرها من برنامج المساعدات الخليجية.
وأشارت موديز إلى أن الانفاق المرتفع في ميزانيات معظم الدول الخليجية سيدعم تسارعا متواضعا في النمو غير النفطي.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة تكشف مفاجأة بشأن ميزانيات دول الخليج في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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