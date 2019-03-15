بالصورة... سائق تاكسي يصدم لبنان

وأظهرت الصورة التي انتشرت بين رواد التواصل الاجتماعي عن سائق سيارة أجرة يعمل عليها وبجانبه أجهزة طبية وقارورة من الهواء للسائق المريض. ونشر الوزير اللبناني السابق وئام وهاب، على صفحته على "تويتر" تعليقا أرفق بها الصورة، وقال: "يعمل على الخط والأجهزة متصلة به حتى لا يموت هو وعائلته من الجوع في بلد لا ضمان شيخوخة فيه، ولا حد أدنى من العيش الكريم!!".

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