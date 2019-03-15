أول تعليق من السعودية على هجوم المسجدين في نيوزيلندا

وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد جدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، التأكيد على "إدانة المملكة العربية السعودية للإرهاب بكل أشكاله وصوره، وأيا كان مصدره، وعلى أن الإرهاب لا دين له ولا وطن".

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وشدد المصدر على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة احترام الأديان، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيوزيلندي الصديق مع الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وشهدت مدينة كرايست تشيرش هجوم إطلاق نار على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في وقت سابق، اليوم الجمعة، مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين. وأكدت أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".