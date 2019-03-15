قطر: نرفض رفضا تاما استهداف دور العبادة وترويع الآمنين

الدوحة / احمد يوسف / الخليج 365

أدانت قطر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي والوحشي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، رافضة رفضا تاما ترويع الآمنين في دور العبادة.

وعبر بيان للخارجية القطرية، اليوم الجمعة، عن تعازي الدوحة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب نيوزيلندا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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وجددت الخارجية موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

وقال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عبر تويتير "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع على مسجدين في نيوزيلندا، "سائلين المولى عز و جل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، نتمنى الشفاء العاجل للجرحى."

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شرطة نيوزيلندا، مقتل 49 شخصا في الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايستشيرش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.