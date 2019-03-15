الكنيسة المصرية: أجراسنا في نيوزيلندا تدق تضامنا مع مسلمي العالم

القاهرة / الخليج 365

قالت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية في نيوزيلندا، الجمعة، إنها ستدق أجراسها؛ تضامنًا مع مسلمي العالم.

جاء ذلك في بيان، على خلفية الحادث الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، في وقت سابق اليوم.

وقال البيان إن الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية في نيوزيلندا "تنعى شهداء الهجوم المسلح الغاشم على مسجدين في كرابىيست شيريش والذي أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين".

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وعبرت عن "خالص أسفها وحزنها العميق جراء الهجوم الإرهابي على المسجدين، ما أوقع ضحايا من الأبرياء الذين فقدوا حياتهم".

وأعلنت الكنيسة في أوكلاند بنيوزيلندا أنها "ستدق أجراسها بعد غد الأحد؛ تضامنا مع المسلمين في جميع أنحاء نيوزيلندا والعالم أجمع".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شرطة نيوزيلندا، مقتل 49 شخصا في الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايستشيرش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.