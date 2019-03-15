الأردن: الاستهداف الغاشم للأبرياء أبشع صور الإرهاب

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

اعتبر الأردن، اليوم الجمعة، أن الاستهداف الغاشم والمتكرر للأبرياء يعد من أبشع صور الإرهاب.

جاء ذلك في بيان لمتحدثة الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، استنكرت خلاله المذبحة التي جرت في نيوزلندا، وراح ضحيتها العشرات.

وأكدت غنيمات موقف بلادها الرافض للإرهاب والاعتداء على الآمنين ودور العبادة، والاستهداف الغاشم والمتكرّر للأبرياء الذي يُعدُّ من أبشع صور الإرهاب.

وولفتت "أن هذه الحوادث الإرهابية البشعة تتطلب العمل وفق منهج تشاركي دولي تتضافر من خلاله الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، أمنياً وفكرياً".

وأعربت غنيمات عن تعازي الحكومة الأردنية لضحايا المذبحة الإرهابية وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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من جهته، أدان وزير الأوقاف الأردني عبدالناصر أبو البصل الحادثة، واصفا إياها بـ"العمل الإرهابي الذي يحاول أتباعه من المتطرفين والإرهابيين النيل من الأبرياء واستهداف دور العبادة في كل مكان".

وأضاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه "إن ما تعرض له الأبرياء من المصلين في مسجدين بنيوزلندا على أيدي إرهابيين ومتطرفين أمر نعاني منه وهو أمر مرفوض ويتطلب من العالم بأسره محاربتهم واستنكار أعمالهم الإرهابية التي أودت بحياة أناس كانوا مسالمين وآمنين في مسجديهما".

وأكد الوزير الأردني رفض الاعتداء على المساجد والكنائس ودور العبادة، مشيرا إلى أن الإرهاب بات يستهدف تلك الأماكن المقدسة وينال من روادها الأبرياء.

ودعا إلى "ضرورة إيقاف خطاب الكراهية ضد الإسلام والمسلمين، سائلا الله تعالى أن يرحم الشهداء ويعجل بشفاء المصابين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شرطة نيوزيلندا، مقتل 49 مصليا في الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، أثناء أدائهم صلاة الجمعة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.