البحرين: استهداف مسجدين بنيوزيلندا إرهاب يتنافى مع القيم الإنسانية

المنامة / الخليج 365
أدانت الخارجية البحرينية، الجمعة، بشدة إطلاق النار الذي استهدف مسجدين بنيوزيلاندا، واعتبرته عملا إرهابيا جبانا، يتنافى مع القيم الإنسانية.
وقالت في بيان إنها "تدين بشدة العمل الإرهابي الجبان الذي يتنافى مع جميع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية".
وأكدت وقوف البحرين إلى جانب نيوزيلندا في جهودها لمحاربة الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
وشددت على موقف البحرين المناهض للعنف والتطرف والإرهاب.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شرطة نيوزيلندا، مقتل 49 شخصا في الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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