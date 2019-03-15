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#نيوزيلندا.. إصابة مواطن سعودي في حادث الاعتداء على المسجدين

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

نوهت سفارة المملكة في ولينغتون النيوزيلندية أنه في إطار متابعتها لحادثي إطلاق النار الذين حدثا في مسجدين بمدينة كرايس تشيرش في الجزيرة الجنوبية أثناء صلاة الجمعة لهذا اليوم وما نتج عنه من قتلى وإصابات حيث تبين إصابة مواطن سعودي بجروح طفيفة وتم الاطمئنان على صحته وسلامته.

وأهابت السفارة بكافة المواطنين المتواجدين في مدينة كرايست تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن والبقاء في المنازل في الوقت الحالي لحين عودة الوضع الى طبيعته، والتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ: 0275922211

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