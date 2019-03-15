إدانات عربية ودولية لمذبحة المسجدين بنيوزيلندا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أدانت دول عربية وأجنبية نيوزيلندا" target="_blank">مذبحة المسجدين بنيوزيلندا، الذي شنه متطرف استرالي يبلغ من العمر 28 عاما، ضد مسجدين بمدينة، كرايست تشيرش، ما أسفر عن مصرع 49 مصليا بينهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 20 آخرين، بنيهم سعودي.

ووصفت مؤسسات دولية دينية على رأسها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية الأرثوذكسية في نيوزيلندا، الحادث بالإرهابي والمعادي للإنسانية، وقالت الكنيسة في بيان لها إنها ستدق أجراسها؛ تضامنًا مع مسلمي العالم.

وعبرت عن "خالص أسفها وحزنها العميق جراء الهجوم الإرهابي على المسجدين، ما أوقع ضحايا من الأبرياء الذين فقدوا حياتهم".

ندد الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالهجوم الإرهابي المروع، وحذر، من أن الهجوم يشكل مؤشرا خطيرا على النتائج الوخيمة التي قد تترتب على تصاعد خطاب الكراهية ومعاداة الأجانب وانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا في العديد من بلدان أوروبا، حتى تلك التي كانت تعرف بالتعايش الراسخ بين سكانها.

وشدد الأزهر الشريف، على أن ذلك الهجوم الإجرامي، الذي انتهك حرمة بيوت الله وسفك الدماء المعصومة، يجب أن يكون جرس إنذار على ضرورة عدم التساهل مع التيارات والجماعات العنصرية التي ترتكب مثل هذه الأعمال البغيضة، وأن يتم بذل مزيد من الجهود لدعم قيم التعايش والتسامح والاندماج الإيجابي بين أبناء المجتمع الواحد، بغض النظر عن أديانهم وثقافاتهم.

أدانت الحكومة الباكستانية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة.

وكتب رئيس الوزراء عمران خان في رسالة نقلتها وسائل إعلام محلية: " أدين الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية. هذا الهجوم دليل على ما كنا نردده

بأنّ 'الإرهاب لا دين له' ودعاؤنا لضحايا الهجوم وأقربائهم".

وأشار خان إلى أنّ سبب الهجوم هو الإسلاموفوبيا، التي طفت على السطح بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، إدانة وزير الخارجية شاه محمود قريشي الهجوم الإرهابي بأشد العبارات مقدما تعازيه لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي.

كما أعرب وزير الإعلام والنشر الباكستاني فؤاد شودري، عن صدمته من الهجوم الإرهابي المروع، قائلاً: " إنّي أعيش صدمة الهجوم الذي تعرض له مسجدان في مدينة كرايست تشيرش. إن الشعب

أدانت الخارجية البحرينية، الجمعة، بشدة إطلاق النار الذي استهدف مسجدين بنيوزيلاندا، واعتبرته عملا إرهابيا جبانا، يتنافى مع القيم الإنسانية.

وقالت في بيان إنها "تدين بشدة العمل الإرهابي الجبان الذي يتنافى مع جميع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية".

وأكدت وقوف البحرين إلى جانب نيوزيلندا في جهودها لمحاربة الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وشددت على موقف البحرين المناهض للعنف والتطرف والإرهاب.

واعتبر الأردن، اليوم الجمعة، أن الاستهداف الغاشم والمتكرر للأبرياء يعد من أبشع صور الإرهاب.

جاء ذلك في بيان لمتحدثة الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، استنكرت خلاله المذبحة التي جرت في نيوزلندا، وراح ضحيتها العشرات.

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وأكدت غنيمات موقف بلادها الرافض للإرهاب والاعتداء على الآمنين ودور العبادة، والاستهداف الغاشم والمتكرّر للأبرياء الذي يُعدُّ من أبشع صور الإرهاب.

وولفتت "إن هذه الحوادث الإرهابية البشعة تتطلب العمل وفق منهج تشاركي دولي تتضافر من خلاله الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، أمنياً وفكرياً".

وأعربت غنيمات عن تعازي الحكومة الأردنية لضحايا المذبحة الإرهابية وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم الذي تعرض له مسجدان في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية بأنه "مقزز ووحشي وصادم".

وبحسب بيان نشره الكرملين، أعرب بوتين عن تمنياته بأن تتم محاسبة كافة المتورطين في هذا الهجوم الذي أودى بحياة 49 شخصا وما لا يقل عن 20 مصابا.

وأشار البيان إلى أنّ بوتين أرسل رسالة تعزية إلى رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، نقل خلالها تعازيه لأسر الضحايا وأقربائهم.

وقال بوتين: "إن الهجوم الذي استهدف مدنيين اجتمعوا من أجل الدعاء، مقزز ووحشي وصادم. آمل أن ينال كل شخص متورط في هذا الهجوم عقابه"

أدن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف مسجدين بنيوزيلندا وأدى لمقتل عشرات من الأشخاص.

جاء ذلك في رسالة نشرها على صفحته في تويتر، قدم خلالها تعزيه لأسر وأقرباء الضحايا الذي سقطوا في الهجوم الإرهابي.

وأعرب أمين عام الناتو عن تضامنه مع نيوزيلندا بعد الهجوم الذي أودى بحياة 49 شخصا وما لا يقل عن 20 مصابا

وفي وقت سابق اليوم، ألقت السلطات النيوزليندية القبض على أربعة مشتبه بهم، بينهم سيدة.

وصفت الكويت وعُمان، الجمعة، الهجوم الإرهابي والوحشي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا بالعمل "الإرهابي".

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إنها "تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث الإرهابي".

وأكدت وقوف بلادها إلى "جانب نیوزیلاندا وتأییدھا في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنھا وسلامة مواطنیھا والمقیمین على أراضیھا".

ودعا البيان، المجتمع الدولي لـ"بذل المزید من الجھود لوأد ظاھرتي العنف والإرھاب اللتین تستھدفان أمن العالم، واستقراره وسلامة البشریة".

بدورها أدانت سلطنة عمان الحادث الإرهابي العنيف.

وقالت الخارجية العمانية، في بيان إنها تؤكد "موقفها الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب والكراهية والعنصرية بحق الناس الأبرياء في كل زمان ومكان".