سوريا تتهم بعض الدول بالنفاق لمشاركتها في مؤتمر بروكسل حول اللاجئين

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© REUTERS / Andrew Kelly
وأضاف المصدر: "من المثير للسخرية والغضب ذلك النفاق الذي اتسمت به خطابات مسؤولي بعض الدول المشاركة في المؤتمر وتباكيهم على السوريين وهم أساسا يتحملون المسؤولية الأولى عن سفك دماء الشعب السوري من خلال دعمهم اللامحدود للمجموعات الإرهابية والحرب متعددة الأشكال وخاصة الاقتصادية منها".
وتابع: "الجمهورية العربية السورية تدين بشدة هذا التسييس المتعمد والممنهج للشأن الإنساني ومحاولات استغلاله من خلال مثل هذه المؤ تمرات للاستمرار في ممارسة الضغوط على سوريا وتعقيد الأزمة وإطالة أمدها".
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت أن مؤتمر المانحين للاجئين والنازحين السوريين الذي عقد في بروكسل، أمس الخميس، حصد سبعة مليارات دولار، وحذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، من أن "الأموال التي وفرها الاتحاد الأوروبي لـ إعادة إعمار سوريا لن يتم صرفها إلا إذا بدأت عملية سلام ذات مصداقية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.
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