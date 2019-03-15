انت الان تتابع الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد استهداف تل أبيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استهداف تل أبيب بصواريخ

أفاد مراسل قناة "العربية" بأن الوفد الأمني المصري لمباحثات التهدئة غادر قطاع غزة بعد ساعتين من وصوله، وفق ما أكد شهود عيان في معبر إيرز، في أعقاب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إطلاق صاروخين من نوع فجر 75 كم، من غزة باتجاه تل أبيب، إذ قال متحدث جيش الاحتلال، إن الصاروخين انطلقا من قطاع غزة، وإنه سيقدم تفاصيل لاحقا. ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها في القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس، فيما دوت صافرات الإنذار داخل تل أبيب لأول مرة منذ الحرب على غزة في 2014، وطالبت السلطات هناك مواطنيها بالاحتماء بالملاجئ.

وأكدت مصادر لـ"العربية"، أن حركة حماس عمدت إلى إخلاء جميع مقارها في غزة، تحسبا لرد إسرائيلي. في الوقت الذي استبعدت فيه مصادر إسرائيلية أن يكون لحماس علاقة بإطلاق الصاروخين، مرجحة تورط فصيل أراد اجهاض جهود التهدئة. وتشارك حماس في محادثات تقودها مصر، بشأن وقف طويل الأمد لإطلاق النار مع إسرائيل. ونفت حركة