الارشيف / اخبار الخليج

ساعة آبل تنقذ أمريكيا من الموت!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © youtube/AppleInsider

أثبت ساعة آبل الذكية أهمية التقنيات الحديثة مرة أخرى وساهمت في إنقاذ حياة رجل أمريكي من موت وشيك.

وذكر موقع "AppleInsider" أن رجلا من مدينة سياتل الأمريكية توجه إلى مركز باسيفيك الطبي في المدينة، بعد أن أعطته ساعة آبل الذكية خاصته إنذارا بأن قلبه يعاني من عدم انتظام في النبض، وعليه مراجعة الطبيب فورا.

وبعد إخضاع الرجل للفحوصات اللازمة، تبين أنه يعاني من مشاكل في القلب والشرايين، وكان عرضة للإصابة بسكتة دماغية.

إعادة تشغيل الفيديو

الإعدادات

إيقاف

HD

Advertisements

HQ

SD

LO

من جانبه، قال أخصائي أمراض القلب في مركز باسيفيك الطبي، فيل ماسي، إن "الرجل كان يعاني سابقا من أعراض الرجفان الأذيني، لكنه خضع للعلاج لفترة، واختفت تلك الأعراض. ومؤخرا وبفضل ساعته الذكية، استطاع هذا الرجل سعيد الحظ أن يكتشف عودة المرض وينقذ حياته في الوقت المناسب".

وأبدى الطبيب إعجابه بتقنيات الساعات الذكية، وقال: "آمل أن تساعد هذه التقنيات في المستقبل في إنقاذ الأرواح واكتشاف المشاكل المرضية خارج حدود العيادات والمشافي".

المصدر: لايف. رو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ساعة آبل تنقذ أمريكيا من الموت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى