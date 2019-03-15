الإمارات تدين حادث إطلاق النار على مسجدين فى نيوزيلندا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات حادث إطلاق النار على مسجدين فى نيوزيلندا، الذى أسفر عن سقوط عدد من الأبرياء بين قتيل وجريح.
وجددت دولة الإمارات العربية المتحدة، موقفها الثابث والرافض لكافة أشكال الإرهاب.
كانت تقارير قد كشفت أن منفذ الهجوم على مسجدين فى المدينة أثناء تأديتهم صلاة الجمعة هو مواطن استرالى عمره 28 عاما، وترك بيانا معاديا للمهاجرين من 74 صفحة، وقام المتطرف ببث فيديو إطلاق النار على المصلين عبر صفحته على "فيس بوك".
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