شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين حادث إطلاق النار على مسجدين فى نيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات حادث إطلاق النار على مسجدين فى نيوزيلندا، الذى أسفر عن سقوط عدد من الأبرياء بين قتيل وجريح. وجددت دولة الإمارات العربية المتحدة، موقفها الثابث والرافض لكافة أشكال الإرهاب. Advertisements كانت تقارير قد كشفت أن منفذ الهجوم على مسجدين فى المدينة أثناء تأديتهم صلاة الجمعة هو مواطن استرالى عمره 28 عاما، وترك بيانا معاديا للمهاجرين من 74 صفحة، وقام المتطرف ببث فيديو إطلاق النار على المصلين عبر صفحته على "فيس بوك".

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