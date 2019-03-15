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الأردن يدين المذبحة الأرهابية ضد المصلين فى مسجدين بنيوزيلندا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، المذبحة الأرهابية ضد المصلين فى مسجدين بنيوزيلندا بوسط مدينة كرايست تشرش ، وأدى إلى سقوط عدد من الأبرياء بين قتيل وجريح.

وجددت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" - موقف الأردن الرافض للإرهاب والاعتداء على الآمنين ودور العبادة، واستهداف الأبرياء الذي يعد من أبشع صور الإرهاب، معربة عن تعازي الحكومة الأردنية لضحايا الحادث وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت غنيمات أن هذه الحوادث الإرهابية البشعة تتطلب العمل وفق منهج تشاركي دولي تتضافر من خلاله الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله أمنيا وفكريا.

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وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية إلى 40 قتيلا و20 جريحا.

 

 

 

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