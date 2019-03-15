قيادي في الحزب الحاكم في الجزائر: بوتفليقة أصبح تاريخا الآن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعلن عدم ترشحه لولاية جديدة بعد احتجاجات شعبية، أصبح تاريخا الآن.

وقال حسين خلدون لقناة النهار التلفزيونية في وقت متأخر أمس الخميس إنه يتعين على الحزب أن ينظر للمستقبل وأن يقف في صف المحتجين.

ويملك الحزب الأغلبية في جميع المجالس المنتخبة بما في ذلك البرلمان والمجالس البلدية.