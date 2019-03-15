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تأجيل مسيرات العودة الفلسطينية قرب حدود غزة مع إسرائيل

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وأصدرت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصاربيانا ذكرت فيه أن "ذلك القرار جاء حرصا على أبناء شعبنا واستعدادا لمليونية الأرض والعودة في الثلاثين من مارس الحالي"، حسبما نقلت شبكة راية الإعلامية.

© REUTERS / Amir Cohen

وأشارت الهيئة إلى أنها تعتبر نفسها في حالة انعقاد مستمر لمواكبة التطورات والاحداث السياسية والميدانية، مؤكدة استمرار المسيرات وعدم تراجعها والسعي الدؤوب من أجل تحقيق أهداف المسيرات المتمثّلة في العودة وإنهاء الحصار الظالم.

ويأتي ذلك بعد ليلة شهد خلالها قطاع غزة، قصفا إسرائيليا عنيفا، ردا على  إطلاق صاروخين على تل أبيب.

من جانبها أفادت وزارة الصحة، أن إجمالي التصعيد الإسرائيلي حتى اللحظة، ادى الى إصابة أربعة مواطنين بجراح وحروق مختلفة، منها رجل وزوجته برفح، وإصابتان بغزة.

 

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