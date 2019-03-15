بومبيو يعرب عن مخاوفه من عرقلة الحوثى لتقدم العملية السياسية باليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن مخاوف بلاده من محاولة عرقلة ميليشيات الحوثي المتعمدة لتقدم العملية السياسية في اليمن . وقالت الخارجية الأمريكية - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، عقب اجتماع بومبيو مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفث - "إن الجانبين اتفقا على وجوب وفاء طرفي النزاع اليمني بالالتزامات التي قطعها في السويد ومواصلة العمل لدفع العملية السياسية ".

كما ناقش الجانبان الجدول الزمني الأخير لإعادة نشر القوات في الحديدة وتبادل السجناء والخطوات المقبلة في العملية السياسية.

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