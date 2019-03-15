انت الان تتابع حماس تخلي مقارها في غزة بعد استهداف تل أبيب بصواريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إطلاق صواريخ على تل أبيب - أرشيفية

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخين من نوع فجر 75 كم، من غزة باتجاه تل أبيب، وأفادت قناة "العربية" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يعترض الصاروخين في تل أبيب، وأوضحت أن مصادر في جيش الاحتلال الاسرائيلي قالت: "فوجئنا تماما لم تكن لدينا توقعات أو معلومات حول استهداف تل أبيب"، مضيفا أن إسرائيل طلبت من السكان في شمال تل أبيب دخول الملاجئ، بعد أن أمر رئيس بلدية المدينة فتح الملاجئ.. وقال متحدث جيش الاحتلال إن الصاروخين انطلقا من قطاع غزة، وإنه سيقدم تفاصيل لاحقا. ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها في القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس.

وأكدت مصادر لـ"العربية"، أن حركة حماس عمدت إلى إخلاء جميع مقارها في غزة، تحسبا لرد إسرائيلي. في الوقت الذي استبعدت فيه مصادر إسرائيلية أن يكون لحماس علاقة بإطلاق الصاروخين، مرجحة تورط فصيل أراد اجهاض جهود التهدئة.ونفت حركة الجهاد الإسلامي إطلاق أي صاروخ، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها في القطاع الخاضع