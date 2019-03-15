اخبار الخليج

حيلة بسيطة لإنشاء كلمة مرور آمنة

0 نشر
naser 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع حيلة بسيطة لإنشاء كلمة مرور آمنة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برلين- الخليج 365:

قال المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات إن كلمات المرور الآمنة، لا يجب أن تقل عن 10 علامات وأن تتضمن أرقاماً وحروفاً كبرى وصغرى وعلامات خاصة، وألا تكون مصطلحات قواميس.

ولإنشاء مثل هذه الكلمات ينصح الخبراء الألمان بالتفكير في جملة بسيطة يسهل تذكرها، وأن تشتمل على رقم على الأقل مثل جملة “My favorite food is pizza with four ingredients and extra cheese”، وبعد ذلك يتم إنشاء كلمة المرور باستخدام أول حرف من كل كلمة لتصبح كلمة المرور هي “mffipw4iaec”.

وينصح المكتب الاتحادي بشكل عام باستعمال كلمات مرور مختلفة لحسابات وخدمات الإنترنت المتنوعة، مع التشديد ت على أن تتضمن هذه الشفرا أرقاماً وعلامات خاصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حيلة بسيطة لإنشاء كلمة مرور آمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى