شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غائم على معظم أنحاء البحرين مع فرصة لتساقط أمطار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات البحرينية ،بأن الطقس في مملكة البحرين اليوم الجمعة سيكون بمشيئة الله تعالى غائم جزئيا مع فرصة لتساقط امطار متفرقة في البداية ويكون معتدل بوجه عام خلال النهار.
الرياح : جنوبية شرقية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة في البداية ثم تتحول إلى متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد خلال النهار.
وحذرت الارصاد من رياح قوية السرعة في البداية.
ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين ولكنها من 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر في البداية.
درجة الحرارة : العظمى 25 درجة مئوية الصغرى 17 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية : العظمى 80 % الصغرى 35 %.
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