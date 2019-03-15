تعرف على أبرز أعراض مرض القدم السكرى

الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر عرضة لمشاكل القدم السكرى الناجمة عن فترات طويلة من ارتفاع السكر في الدم، وقد يتسبب فى ذلك بتر القدم.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “MedicalNewsToday”، يحدث مرض السكر عندما لا يستطيع الجسم إنتاج الأنسولين أو لا يمكن استخدامه بفعالية، حيث إن الأنسولين هو الهرمون المسئول عن مساعدة الخلايا على تحويل السكر لاستخدامه في الطاقة، وعندما لا يحدث هذا بشكل صحيح، يمكن أن تصبح مستويات السكر في الدم مرتفعة للغاية.

يمكن لفترات طويلة من ارتفاع مستويات السكر في الدم أن تتلف العديد من مناطق الجسم، بما في ذلك القدمين.

مشاكل القدم السكري

بمرور الوقت، قد يسبب مرض السكري الاعتلال العصبي في القدمين، ما قد يؤدي إلى فقدان الشعور.

مشكلتا القدم الرئيسيتان اللتان تؤثران على مرضى السكري هي:

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مرض سكري عصبي

بمرور الوقت، يمكن أن يسبب مرض السكري تلف الأعصاب الذي يجعل من الصعب على مرضى السكري الشعور بالإحساس في أطرافهم.

أمراض الأوعية الدموية الطرفية

مرض السكري يؤدي إلى تغيرات فى الأوعية الدموية، بما في ذلك الشرايين، وفي الأمراض الوعائية المحيطية، ترسب الرواسب الدهنية هذه الأوعية خارج الدماغ والقلب، ويميل إلى التأثير على الأوعية الدموية المؤدية إلى الأطراف ومنها، ما يقلل تدفق الدم إلى اليدين والقدمين.

يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى الألم والعدوى والبطء في التئام الجروح، والالتهابات الحادة قد تؤدي إلى البتر.

