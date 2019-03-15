شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: حل الأزمة السورية سيؤدى لانسحاب القوات الإيرانية من البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أمس الخميس، أن حل الأزمة السورية سيؤدى إلى انسحاب القوات الإيرانية وميليشياتها من البلاد.
وأضاف الجبير - فى كلمته أمام مؤتمر المانحين لسوريا المنعقد فى بروكسل، أوردتها قناة "العربية" الإخبارية - أن هناك إجماعًا على بدء العملية السياسية فى سوريا بعد تشكيل اللجنة الدستورية، مشددًا على ضرورة عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين.
وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، إلى حصول إجماع فى مؤتمر بروكسل 3 ، حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، يتعلق بمستقبل الحل السياسى فى سوريا ، موضحًا أنه "حصل إجماع على أن يبدأ الحل السياسى بتشكيل المجلس الدستوري، ومن ثم الانخراط فى العملية السياسية".
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