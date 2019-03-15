نائب وزير الخارجية الروسي يناقش كيفية الاستفادة من صيغة "أستانا" في تعزيز مشاورات جنيف حول سوريا

بروكسل — سبوتنيك. وقال فيرشينين للصحفيين في بروكسل: "ناقشنا اليوم، بما في ذلك في سياق مشاورات مفصلة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بيدرسن، قضايا التسوية في سوريا، بدءا بالمساعدة الإنسانية، والانتهاء بالعملية السياسية، وكيفية الاستفادة من صيغة أستانا في تعزيز مشاورات جنيف".

© Sputnik . Maxim Blinov

ويشارك فيرشينين، في المؤتمر الدولي الثالث حول مستقبل سوريا والمنطقة، والذي يعقد في بروكسل تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتستضيف بروكسل المؤتمر الثالث لدعم سوريا، الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي، تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، ويمتد لثلاثة أيام على التوالي. برئاسة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بهدف دعم الجهود الرامية لتحقيق حل سياسي دائم للأزمة السورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

Advertisements

ويشارك في المؤتمر وزراء خارجية وممثلي دول عربية وأوروبية ودولية منها الجزائر ولبنان ومصر العراق والأردن والكويت وتركيا وهولندا وبريطانيا وبلجيكا وفرنسا غيرها من الدول ومنظمات حكومية وغير حكومية، وسط غياب ممثلين عن الحكومة السورية في فعاليات المؤتمر.

يذكر، أن روسيا وإيران وتركيا تتعاون بشأن التسوية السورية في إطار عملية أستانا، على اعتبارها الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا.

وتعد أستانا منصة للمحادثات حول تسوية الأزمة السورية. وكانت النتيجة الرئيسية للمفاوضات التي جرت، منذ شهر كانون الثاني/يناير 2017، الاتفاق على أحكام فريق عمل مشترك لمراقبة وقف القتال في سوريا وتوقيع الدول الضامنة [روسيا وتركيا وإيران] على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مناطق خفض التصعيد.والغرض من هذه المذكرة وضع حد للعنف، للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي البلاد، فضلا عن تسوية سياسية للنزاع.