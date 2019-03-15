انت الان تتابع إسرائيل تطالب مواطنيها في تل أبيب بالاحتماء بالملاجئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورايخ - أرشيفية

دوت صافرات الإنذار في تل أبيب، قبل دقائق من إعلان القبة الحديدية الإسرائيلية اعتراض صاروخين فوق تل أبيب، وذكرت "روسيا اليوم/" في نبأ عاجل، أن سلطات الاحتلال في تل أبيب، طالبت مواطنيها بالاحتماء بالملاجئ، في حين نشرت نشرت وسائل إعلام عبرية صورًا لمواطنين إسرائيليين، يحتمون بعد سماع صفارات الإنذار وأصوات الانفجارات، ولم ترد بعد أنباء عن خسائر مادية أو بشرية، وأظهرت لقطات للتليفزيون الإسرائيلي صاروخين اعتراضيين إسرائيليين يخترقان سماء تل أبيب وينفجران.

وسمع صحفيون من "رويترز" دوي الانفجارات، لكن لم يتضح ما إذا كانت ناجمة عن الصاروخين أو عن اللذين اعترضاهما بعد إطلاقهما من منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخين انطلقا من قطاع غزة وإنه سيقدم تفاصيل لاحقا. ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها في القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس.وقالت