إسرائيل تطالب مواطنيها في تل أبيب بالاحتماء بالملاجئ

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صورايخ - أرشيفية
دوت صافرات الإنذار في تل أبيب، قبل دقائق من إعلان القبة الحديدية الإسرائيلية اعتراض صاروخين فوق تل أبيب، وذكرت "روسيا اليوم/" في نبأ عاجل، أن سلطات الاحتلال في تل أبيب، طالبت مواطنيها بالاحتماء بالملاجئ، في حين نشرت نشرت وسائل إعلام عبرية صورًا لمواطنين إسرائيليين، يحتمون بعد سماع صفارات الإنذار وأصوات الانفجارات، ولم ترد بعد أنباء عن خسائر مادية أو بشرية، وأظهرت لقطات للتليفزيون الإسرائيلي صاروخين اعتراضيين إسرائيليين يخترقان سماء تل أبيب وينفجران.
وسمع صحفيون من "رويترز" دوي الانفجارات، لكن لم يتضح ما إذا كانت ناجمة عن الصاروخين أو عن اللذين اعترضاهما بعد إطلاقهما من منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخين انطلقا من قطاع غزة وإنه سيقدم تفاصيل لاحقا. ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها في القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس.وقالت
وسمع صحفيون من "رويترز" دوي الانفجارات، لكن لم يتضح ما إذا كانت ناجمة عن الصاروخين أو عن اللذين اعترضاهما بعد إطلاقهما من منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخين انطلقا من قطاع غزة وإنه سيقدم تفاصيل لاحقا. ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها في القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس.
وقالت مراسلة صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، إن حركة الجهاد الإسلامي وراء إطلاق أحد الصواريخ، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار تدوي لأول مرة في تل أبيب منذ الحرب على غزة في 2014.
وذكرت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية، أن 3 صواريخ محلية الصنع تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه تل أبيب.
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