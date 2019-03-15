انت الان تتابع إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب.. وصافرات الإنذار تدوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صواريخ - أرشيفية

أطلقت منظومة "القبة الحديدية"، اليوم الخميس، صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب ومحيطها، لأول مرة منذ الحرب على غزة في 2014، وذكرت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية، أن 3 صواريخ محلية الصنع تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه تل أبيب، فيما أعلن أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن "تفاصيل إطلاق صافرات الإنذار في منطقة جوش دان قيد البحث"، وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين فوق تل أبيب، وذلك عقب رصدهما وإطلاق صافرات الإنذار.

وقال أدرعي: "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى الحديث عن رصد إطلاق صاروخيْن من قطاع غزة باتجاه إسرائيل". وقالت مراسلة صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، إن حركة الجهاد الإسلامي وراء إطلاق أحد الصواريخ. ولم ترد بعد أنباء عن خسائر مادية أو بشرية، وأظهرت لقطات للتليفزيون الإسرائيلي