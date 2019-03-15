فوائد الشيح عديدة منها محاربة الخلايا السرطانية

الشيح من الأعشاب المشهورة فى الطب الشعبى، والتى تستخدم بصفة رئيسية للقضاء على الديدان المعوية، وخاصة الديدان المستديرة والديدان الدبوسية، علاوة على مجموعة من الفوائد الأخرى، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الشيح، بحسب ما ذكر موقع "Dr.Axe".

علاج الملاريا

الملاريا مرض خطير ناتج عن طفيليات تنتقل عن طريق لسعة البعوضالمصاب ويغزو خلايا الدم الحمراء، كما أنه يقلل بسرعة من عدد الطفيليات في دم مرضى الملاريا، وتوصي منظمة الصحة العالمية بالعلاجات المركبة القائمة على مادة الأرتيميسينين الموجودة فى الشيح كعلاج من الدرجة الأولى لعلاج الملاريا المنجلية غير المعقدة.

يحارب الخلايا السرطانية

وفقا للدراسات الحديثة، يمكن للشيح محاربة خلايا سرطان الثدي بطريقة مشابهة للطريقة التي يزيل بها الطفيليات المسببة للملاريا، مما يجعله علاج للنساء المصابات بسرطان الثدي، وذلك بفضل مادة الأرتيميسينين القابلة للذوبان في الماء، والمستخلصة من الشيح.

التخلص من الطفيليات والديدان

يستخدم الشيح للقضاء على الديدان المعوية، وخاصة الدودة الدبوسية والديدان المستديرة، وهذه الطفيليات يمكن علاجها بالعلاجات الطبيعية خاصة الشيح الذى يمكن أن يستخدم مع القرنفل والجوز الأسود معاً لقتل العدوى الطفيلية، فيمكن للثلاثة أعشاب معًا كسر دورة حياة الطفيل.

علاج مرض كرون

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فحصت دراسة ألمانية فعالية مزيج عشبي يحتوي على الشيح بجرعة 500 ملليجرام ثلاث مرات في اليوم مقابل دواء على مدى 10 أسابيع في 40 مريضًا يعانون من مرض كرون ووجد الباحثون أن هناك تحسنا مستمراً في أعراض مرض كرون في 18 مريضا (90 %) الذين تناولوا الشيح ، بعد ثمانية أسابيع من العلاج باستخدام الشيح ، كان هناك ما يقرب من القضاء على الأعراض في 13 (65 %) من المرضى.

كما تشير نتائج الدراسة إلى أن الشيح له آثار إيجابية على الحالة المزاجية ونوعية الحياة، وهو ما لا يتحقق من خلال أدوية مرض كرون الأخرى.

خصائص مضادة للميكروبات والفطريات

أظهرت الأبحاث المنشورة في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية الأمريكية أن زيت الشيح أظهر نشاط مضاد للميكروبات ضد العديد من السلالات البكتيرية، بما في ذلك الإي كولاى والقولونية وهي نوع آخر من أنواع البكتيريا التي يمكن أن تسبب مجموعة من الأشياء من الإسهال إلى التهابات المسالك البولية إلى الالتهاب الرئوي وأمراض أخرى.

ولا يقتصر الأمر على قتل الشيح للبكتيريا، بل إنه يُظهر أيضًا أنه يقتل الفطريات ومنها عدوى الخميرة شيوعًا الموجودة في الفم والمهبل ، وقد يصيب الجلد والأغشية المخاطية الأخرى.

يعالج فرط البكتيريا المعوى

يلجأ العديد من الأشخاص إلى العلاجات الطبيعية والبديلة عندما يتعلق الأمر بمشاكل في صحة الجهاز الهضمي، كما تشير الدراسات إلى أن العلاجات العشبية مثل الشيح أفضل في محاربة نمو فرط البكتيريا المعوي، والشيح فعال بنفس فعالية العلاج بالمضادات الحيوية.