شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار على دورية تابعة للجيش اللبنانى على حدود سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت دورية من فوج المجوقل في الجيش اللبناني في محلة مطربة ببلدة القصر عند الحدود اللبنانية - السورية إلى إطلاق نار من أسلحة حربية وقذائف صاروخية.
وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أمس أن المعتدين لم يتمكنوا من إلحاق الأذى بعناصر الدورية، وفرّوا إلى جهة مجهولة، ولكن تمكنت الدورية من مغادرة المكان بسلام.
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