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إطلاق نار على دورية تابعة للجيش اللبنانى على حدود سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت دورية من فوج المجوقل في الجيش اللبناني في محلة مطربة ببلدة القصر عند الحدود اللبنانية - السورية إلى إطلاق نار من أسلحة حربية وقذائف صاروخية.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أمس أن المعتدين لم يتمكنوا من إلحاق الأذى بعناصر الدورية، وفرّوا إلى جهة مجهولة، ولكن تمكنت الدورية من مغادرة المكان بسلام.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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