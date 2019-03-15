اخبار الخليج

الحوثي يدعو برلمانيي دول التحالف إلى اتخاذ خطوات على غرار الشيوخ الأمريكي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة له على "تويتر": "ندعو السياسيين والنواب ببقية دول العدوان لاتخاذ خطوات لوقف مشاركة حكوماتهم في العدوان على اليمن أو دعمه بالسلاح كما فعل الأمريكان في مجلس الشيوخ بالأمس".

وأضاف أن تلك الخطوات تأتي "انتصارا لعدالة القضية اليمنية ورفضا لإجرام العدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي السعودي الإماراتي وما تبقى من حلفائهم وحصارهم لليمن".

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي فجر اليوم الخميس، بغالبية 54 صوتا مقابل 46 على مشروع قانون لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف العربي الذي تقوده في اليمن.

Advertisements

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي يدعو برلمانيي دول التحالف إلى اتخاذ خطوات على غرار الشيوخ الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى