الحوثي يدعو برلمانيي دول التحالف إلى اتخاذ خطوات على غرار الشيوخ الأمريكي

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة له على "تويتر": "ندعو السياسيين والنواب ببقية دول العدوان لاتخاذ خطوات لوقف مشاركة حكوماتهم في العدوان على اليمن أو دعمه بالسلاح كما فعل الأمريكان في مجلس الشيوخ بالأمس".
وأضاف أن تلك الخطوات تأتي "انتصارا لعدالة القضية اليمنية ورفضا لإجرام العدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي السعودي الإماراتي وما تبقى من حلفائهم وحصارهم لليمن".
وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي فجر اليوم الخميس، بغالبية 54 صوتا مقابل 46 على مشروع قانون لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
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