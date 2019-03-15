الجيش الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

غزة/هداية الصعيدي/الخليج 365-

يشن الجيش الإسرائيلي، في هذه الأثناء، غارات، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك بعد ساعات على إعلانه "إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه منطقة "غوش دان"؛ وهي الكتلة التي تشمل مدينة تل أبيب، والمناطق المحيطة بها.



وأفاد مراسل وكالة الخليج 365، أن طائرات إسرائيلية شنت غارات على عدة مواقع في مناطق متفرقة من القطاع، بعضها مواقع عسكرية تتبع لحركة حماس.

وبحسب شهود عيان، ومصادر أمنية، فإن القصف استهدف مواقع تتبع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، وكذلك مواقع للشرطة البحرية التابعة لوزارة الداخلية بالقطاع.

ولم تعلن وزارة الصحة عن وقوع إصابات.

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من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة نشرها على صفحته في موقع تويتر:" في هذه الاثناء يهاجم الجيش الاسرائيلي أهدافا ارهابية في قطاع غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن مساء الخميس أنه "رصد عمليتي إطلاق صواريخ من منطقة قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، دون وقوع إصابات.



وقد نفت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، مساء اليوم الخميس، مسؤوليتهما عن إطلاق الصاروخين.



وفي ذات السياق، قالت وزارة الداخلية بقطاع غزة، إن إطلاق الصاروخين، من قطاع غزة، عمل "خارج عن الإجماع الوطني والفصائلي".

وأضافت الوزارة التي تديرها حركة حماس، في تصريح مقتضب، وصل وكالة الخليج 365، إنها "تتابع الأمر، وستتخذ إجراءاتها بحق المُخالفين"، دون مزيد من التوضيح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.