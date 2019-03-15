تعرف على أخطر دول العالم وأفضلها في 2018

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي جريمة قتل كل 15 دقيقة !.. تقرير جديد يرصد أخطر مدن العالم التي لا يُنصح بزيارتها ، وآخر يكشف أفضل مدن العالم في 2018.

كشف تقرير حديث لمنظمة مكسيكية غير حكومية عن أخطر مدن العالم من حيث معدل جرائم القتل خلال عام 2018.

وخلص تقرير «المجلس المدني للأمن العام والعدل الجنائي»، الذي أُعلن عن نتائجه، الثلاثاء ، إلى أن مدينة تيخوانا المكسيكية شهدت أعلى معدل لجرائم القتل في العام الماضي (2018)، حيث بلغ عدد جرائم القتل 2.64 ألف جريمة، أو 138.26 جريمة قتل لـ100 ألف من السكان.

وجاءت مدينة أكابولكو المكسيكية في المرتبة الثانية بهذا التصنيف مع 949 جريمة قتل (110.5 جريمة لـ100 ألف من السكان).

وتليها العاصمة الفنزويلية كاراكاس (نحو 3 آلاف من جرائم القتل، 99.98 جريمة لـ100 ألف من السكان). وكانت من بين المدن الـ10 الأكثر خطورة 5 مدن مكسيكية و3 مدن فنزويلية ومدينتان برازيليتان.

وبشكل عام، تصدرت مدن من أمريكا اللاتينية قائمة أخطر 50 مدينة في العالم، حيث كانت 15 مدينة مكسيكية، و14 مدينة برازيلية، و6 مدن فنزويلية، و4 مدن بالولايات المتحدة، و3 في جنوب إفريقيا، ومدينتان بكل من كولومبيا وهندوراس، ومدينة واحدة في 4 دول أخرى بأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

وفي مدينة سان بيدرو سولا في هندوراس، التي احتلت المرتبة الأولى بالقائمة من عام 2011 إلى عام 2014، انخفض عدد جرائم القتل بنسبة 75 في المئة على مدى السنوات الـ5 الماضية، وفقاً للتقرير.

ويعتمد الترتيب على الإحصاءات الرسمية والبيانات الصحفية والتنبؤات الإحصائية.

ويشمل المدن التي يزيد عدد سكانها على 300 ألف نسمة والتي ليست ضمن منطقة حرب ونزاعات مسلحة.

والجدير بالذكر أن المدن المكسيكية تعاني كثيراً من أعمال العصابات المسلحة العنيفة، ووصلت وتائر العنف في البلاد إلى مستويات قياسية في عام 2018، حيث بلغت أكثر من 33 ألف من جرائم القتل أو جريمة قتل واحدة في كل 15 دقيقة، الأرقام التي تفوق إحصاءات القتل في بعض البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة.

أفضل مدن العالم في 2018

نشر مؤشر "ميرسر" لجودة الحياة تقريره السنوي لعام 2018 لجودة المعيشة في العالم، واعتمد المؤشر في تصنيفه للمدن على جودة البنى التحتية والمتعلقة أساسا بالكهرباء ومياه الشرب وخدمات الهاتف والبريد والنقل العام، وكذا الاختناقات المرورية، والرحلات الجوية المتاحة من المطارات المحلية.

وشمل مسح هذه السنة 231 مدينة عبر العالم ، وجاءت مدينة فيينا النمساوية في المرتبة الأولى، تلتها مدينة زيوريخ السويسرية، ثم مدينة فانكوفير في كندا، فمدينة ميونيخ الألمانية.

عربيا تصدرت القائمة مدينة دبي الإماراتية حيث جاءت في المرتبة 74 عالميا، وتلتها العاصمة الإماراتية أبو ظبي صاحبة المركز 78 عالميا، فالعاصمة العمانية مسقط صاحبة المرتبة 105، ثم تلتها عاصمة قطر الدوحة التي جاءت في المرتبة 110 عالميا.

وتصدرت تونس قائمة مدن دول المغرب العربي، بعدما حلت في المرتبة 114، فيما ضمت القائمة مدينة جزائرية واحدة هي الجزائر العاصمة والتي جاءت في المرتبة 185، أما العاصمة الليبية طرابلس فحلت في المركز 218 ، وحلت العاصمة الرباط في المرتبة 117 عالميا، فيما جاء العاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء في المرتبة 124 عالميا.

أما إفريقيا فقد كانت المرتبة الأولى من نصيب مدينة دوربان الجنوب إفريقية والتي جاءت في المرتبة 88 عالميا، متبوعة بمدينة كيب تاون الجنوب إفريقية التي حلت في المرتبة 95 عالميا، ثم جوهانسبورغ 96.

وكان لافتا في التصنيف عدم ورود اسماء مدن عالمية معروفة ضمن قائمة الـ30 مدينة الأولى، حيث حلت العاصمة الفرنسية باريس في المركز 39 عالميا، وجاءت العاصمة البريطانية لندن في المركز 41، فيما كانت المرتبة 44 من نصيب مدينة نيويورك الأمريكية، وحلت طوكيو اليابانية في المرتبة 49 وواشنطن في المركز 53.

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وجاء العاصمة العراقية بغداد في ذيل القائمة محتلة المركز 231، وسبقتها بمركز واحد عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى بانغي، والتي جاءت مسبوقة بدورها بالعاصمة اليمنية صنعاء.

ويساعد المسح الذي نشره مؤشر "ميرسر" الشركات والمنظمات على الاطلاع على عدة معايير مثل الاستقرار السياسي والرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه، والاتصالات والنقل، وكذا مدى انتشار الجريمة.

وجاء ترتيب الدول الـ10 الأولى كالتالي:

1 سويسرا

2- كندا

3- ألمانيا

4- المملكة المتحدة

5- اليابان

6- السويد

7- أستراليا

8- الولايات المتحدة

9- فرنسا

10- هولندا

أما ترتيب الدول العربية:

1- الإمارات (23 عالميا)

2- قطر (35)

3- السعودية (37)

4- مصر (42)

5- المغرب (47)

6- البحرين (61)

7- تونس (65)

8- الأردن (68)

9- سلطنة عمان (73)

10- لبنان (75)

11- الجزائر (80)

جدير بالذكر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي حلت في المرتبة 30، وتركيا (36)، وإيران (77).