تعرف على اضرار ملح الليمون عند الافراط فى تناوله

ملح الليمون أو حمض الستريك، من المواد الحافظة الطبيعية التى تتم إضافتها للأطعمة والمشروبات لإضافة مذاق حمضى لاذع، وتوجد بشكل طبيعى فى الموالح مثل: البرتقال والليمون وبالرغم من فوائد ملح الليمون ومنها احتوائه على خصائص مضادة للالتهاب ومضادات الأكسدة التى تمنع الأمراض، ولكن الإفراط فى تناول ملح الليمون له اضرار عديدة على صحة الجسم، فى هذا التقرير نتعرف على اضرار ملح الليمون، بحسب ما ذكر موقع "Cure joy"

ضرار ملح الليمون

كمية حمض الستريك المضافة إلى الأغذية المعلبة كمادة حافظة قليلة جدا، حيث تتم إضافة حوالي 1/2 ملعقة صغيرة من حامض الستريك إلى 1 لتر من الأغذية المعلبة، لذا من غير المرجح أن يسبب تناول الطعام المعلب أو الكاتشب من فترة لآخرى آثارًا جانبية، لكن معظم المشروبات الغازية تحتوي على حامض الستريك بنسبة كبيرة، وإليكم أبرز أضرار ملح الليمون.

مشاكل في المعدة والتهاب الحلق

على المدى القصير، يمكن أن يسبب حمض الستريك الزائد التهاب الحلق، وإذا كنت تعاني بالفعل من التهاب الحلق أو قرح الفم واللثة، فإن تناول الأطعمة أو المشروبات الغنية بحمض الستريك يمكن أن يزيد الأمر سوءًا.

وجرعة زائدة من ملح الليمون يمكن أن تسبب الغثيان والقيء وآلام في المعدة والإسهال وحتى البراز الأسود، وكذلك إذا كنت عرضة لاضطرابات المعدة أو ارتجاع المرىء، فقد يتسبب ملح الليمون في تفاقم الحالة.

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يمكن أن يسبب الحساسية

بعض الأشخاص لديهم حساسية تجاه ملح الليمون أو حمض الستريك، لذا عند تناوله فقد تشعر بالدوار والارتباك والتعرق والضعف والوخز في الأطراف وحول الفم، وفي مثل هذه الحالات ، يجب عليك زيارة الطبيب على الفور.

يمكن أن يسبب تسمم الألومنيوم

من المعروف أن حامض الستريك يزيد من امتصاص الألومنيوم في جسمك، ويمكن للألمنيوم التسلل لجسمك من خلال مضادات الحموضة والأدوية الأخرى والملونات الغذائية، والأطعمة المصنعة، ووفقًا لدراسة فإن ملح الليمون يزيد من امتصاص الألومنيوم، وهو مادة سامة للأعصاب ويرتبط بمرض الزهايمر وباركنسون ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اختلال وظيفي في الكلى وفقر الدم .

يمكن أن يسبب السرطان

تأثير جانبي أكثر إثارة للقلق ولكنه ما زال قيد البحث من قبل العلماء من تأثير حامض الستريك وهل يسبب تلف الحمض النووي، وعالجت دراسةجديدة بعض خلايا الجهاز المناعي البشري بحمض الستريك بتركيزات تستخدم في الأغذية، وأظهرت جميع الخلايا علامات تلف الحمض النووي المرتبطة بتكوين السرطان.