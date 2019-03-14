"فتح" تدين قمع "حماس" تظاهرة سلمية في غزة

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تظاهر عشرات من الفلسطينيين في مناطق مختلفة من القطاع، اليوم الخميس، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة، فيما تدخلت قوات من الشرطة لفضهم؛ بحسب وكالة "الأناضول".
© REUTERS / Ammar Awad
وأضاف: شعبنا العظيم الذي يسطر كل ثانية ملحمة من ملاحم الصمود والبطولة، إذ يصبو لحياة كريمة ويسطر لحظة أخرى من لحظات نضاله الاجتماعي، لم يستحق هذه المعاملة القاسية وغير الإنسانية.
ولفت إلى أن "ما جرى يتطلب موقفا وطنيا حازما، ويؤكد أن الحاجة لاستعادة الوحدة الوطنية ماسة ومصالح شعبنا لا يمكن أن تنتظر".
وطالب أبو سيف منظمات حقوق الإنسان بـ"التحقيق فيما جرى من انتهاكات بحق المواطنين العزل".
من جانبه، قال المتحدث باسم شرطة غزة، أيمن البطنيجي:
إن الشرطة تعاملت في منطقة دير البلح وسط القطاع، مع مجموعة من المواطنين عملوا على إغلاق طرق وإشعال إطارات سيارات.
وسبق أن أعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وشهود عيان أن الأمن التابع لحركة "حماس" اعتقل عشرات النشطاء، خلال تظاهرة دعت إليها في جباليا في شمال قطاع غزة، وفرق تظاهرة أخرى جنوبي القطاع، تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية؛ بحسب وكالة "فرانس24".
وذكر الشهود أن عشرات من عناصر الأمن والشرطة التي تديرها "حماس"، منعوا تظاهرة دعا إليها نشطاء يطلقون على أنفسهم "الحراك الشبابي ضد الغلاء" وشارك فيها المئات في جباليا.
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