بروكسل.. مؤتمر سوريا يتعهد بـ7 مليارات للاجئين

بروكسل/ الخليج 365

تعهدت الدول المشاركة في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بتقديم مساعدات لسوريا وللاجئيها بقيمة 7 مليارات دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده كريستوف ستيليانيديس، العضو المسؤول عن المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات لدى المفوضية الأوروبية، ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ لدى الأمم المتحدة مارك لوكوك.

وقال ستيليانيديس في ختام المؤتمر الدولي، إن المفاوضات والتعهدات في المؤتمر تؤشر إلى أننا سنواصل الوقوف إلى جانب المحتاجين للمساعدة.

وأضاف: "أنا فخور بأن أعلن أن الممثلين هنا (بالمؤتمر)، تعهدوا بتقديم مساعدات بنحو 7 مليارات دولار".

وشدد المسؤول الأوروبي على أهمية أن تنعكس هذه المساعدات على أرض الواقع، معربا عن شكره لتركيا والأردن ولبنان والبلدان المستضيفة للاجئين السوريين.

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وأوضح أن المؤتمر بعث برسالة مهمة إلى العالم وللشعب السوري، مؤكدا أنه يمكن إرساء الاستقرار والديمقراطية والرفاهية في سوريا عبر حل شامل وسلمي وسياسي.

من جانبه، رحّب لوكوك بحجم المساعدات التي تعهد بها المشاركون في المؤتمر، مشيرا أن المساعدات ستصل إلى الملايين من الناس.

واعتبر أن المؤتمر يؤشّر على مدى الدعم القوي للمجتمع الدولي لسوريا، مستدركا: "حتى وإن أنقذت المساعدات الإنسانية الأرواح؛ إلا أنها لا تحل الأزمة في سوريا".

وتابع: "ولذلك، يتوجب حل الأزمة السورية سياسيا، ونحن نأمل أن نشهد مستجدات إيجابية في الأشهر المقبل بهذا الشأن".

وشارك في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي اختتم أعماله الخميس (انطلق الاثنين)، نحو 80 ممثلا عن أكثر من 50 دولة بينها تركيا.

وعقد المؤتمر كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بهدف جمع مساعدات مالية للتعامل مع أزمات النازحين واللاجئين السوريين في دول اللجوء المجاورة، وخصوصا لبنان وتركيا والأردن.

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