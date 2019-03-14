"يونس إمره" في بيروت يحيي ذكرى نشيد الاستقلال التركي

بيروت/ يوسف حسين/ الخليج 365

احتفل المركز الثقافي التركي "يونس إمره"، في بيروت، الخميس، بالذكرى الـ98 لقبول البرلمان التركي نشيد الاستقلال.

وأقيم الحفل ضمن برنامج "إحياء ذكرى محمد عاكف أرصوي، صوت الشعب وشهداء جناق قلعة"، في مقر "يونس إمره"، بالعاصمة اللبنانية.

وحضر الاحتفال السفير التركي في لبنان "هاكان تشاكل"، وأساتذة اللغة التركية في معهد يونس إمره، وعدد من الطلاب والشخصيات.

وتحدث السفير التركي، في كلمة له خلال الحفل، عن أهمية المعركة بالنسبة لاستقلال تركيا وتأثيراتها الدولية.

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واستعرض مزايا شخصية الشاعر التركي محمد عاكف أرصوي، ومحتوى النشيد الوطني.

وتلا عدد من أساتذة معهد يونس إمره، بعض الأشعار التي اشتهر بها محمد عاكف، أمام الحضور.

ونشيد الاستقلال، أقره البرلمان التركي في 12 مارس/آذار 1921، بعد التصويت عليه، وكتبه الشاعر التركي محمد عاكف.

جدير بالذكر أن منطقة غاليبولي في ولاية جناق قلعة، شهدت معارك عام 1915، بين الدولة العثمانية والحلفاء إبان الحرب العالمية الأولى (1914-1918)؛ حيث حاولت قوات بريطانية وفرنسية ونيوزيلندية وأسترالية احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، وباءت المحاولة بالفشل.

آنذاك، كلفت تلك المعارك الدولة العثمانية أكثر من 250 ألف شهيد، فيما تكبدت القوات الغازية نفس ذلك العدد تقريبًا، وخاصة من قوات الأنزاك (أستراليا ونيوزيلندا).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.