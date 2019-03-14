"فتح" تدين قمع "حماس" تظاهرة سلمية في غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أدانت حركة "فتح" الفلسطينية، الخميس، قيام أجهزة أمنية تابعة لحركة "حماس" بقمع مظاهرة سلمية في قطاع غزة.

وتظاهر عشرات من الفلسطينيين في مناطق مختلفة من القطاع، الخميس، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة، فيما تدخلت قوات من الشرطة لفضهم.

وقال المتحدث باسم "فتح"، عاطف أبو سيف، في بيان تلقّت الخليج 365 نسخة منه، إن "التعرّض للمتظاهرين بهذه الطريقة البشعة، وقمعهم بأقصى درجات العنف، يشكل انتهاكا فاضحا لكل القوانين والأعراف، وخروجا صارخا عن القيم الوطنية".

وأضاف: "شعبنا العظيم الذي يسطر كل ثانية ملحمة من ملاحم الصمود والبطولة، إذ يصبو لحياة كريمة ويسطر لحظة أخرى من لحظات نضاله الاجتماعي، لم يستحق هذه المعاملة القاسية وغير الإنسانية".

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ولفت إلى أن "ما جرى يتطلب موقفا وطنيا حازما، ويؤكد أن الحاجة لاستعادة الوحدة الوطنية ماسة ومصالح شعبنا لا يمكن أن تنتظر".

وطالب أبو سيف منظمات حقوق الإنسان بـ"التحقيق فيما جرى من انتهاكات بحق المواطنين العزل".

من جانبه، قال المتحدث باسم شرطة غزة، أيمن البطنيجي، إن "الشرطة تعاملت في منطقة دير البلح وسط القطاع، مع مجموعة من المواطنين عملوا على إغلاق طرق وإشعال إطارات سيارات".

وأضاف البطنيجي، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن "الشرطة قامت بإعادة الهدوء والنظام، كما تم توقيف بعض المخالفين".

ويعاني سكان قطاع غزة التي تديره حركة "حماس"، والمقدر عددهم بأكثر من مليوني نسمة، أوضاعًا متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي وانقسام سياسي داخلي متواصل منذ عام 2006.

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