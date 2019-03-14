إقليم شمال العراق: مستعدون لتعزيز العلاقات مع تركيا

أربيل/ علي محمد/ الخليج 365

عبّر رئيس وزراء إقليم شمال العراق، نيجيرفان بارزاني، عن استعداد حكومته "لتعزيز العلاقات مع تركيا، التي ساعدت ودعمت الإقليم في الأوقات الصعبة".

جاء ذلك خلال لقاء في أربيل، الخميس، جمع بارزاني بنائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، ووفداً مرافقاً له، بحسب بيان لحكومة الإقليم.

وأضاف البيان أن الوفد الذي وصل الإقليم الأربعاء، أعرب خلال اللقاء عن الأمل في تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم "في أقرب وقت".

وأشار أن الوفد التركي "أبدى استعداد بلاده لتعزيز العلاقات في كافة المجالات وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري".

وقال البيان إن "بارزاني تمنى النجاح لأونال في مهام منصبه الجديد نائباً لوزير الخارجية التركي".

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وأكد بارزاني "أن الإقليم يتطلع دوماً إلى بناء علاقات جيدة مع جيرانه، وخاصة مع تركيا التي ساعدت ودعمت الإقليم في الأوقات الصعبة".

وعبر عن استعداد حكومته "للمزيد من تطوير هذه العلاقات مع تركيا في جميع المجالات وخاصة في مجالي الاقتصاد والتجارة"، وفق البيان.

و تحدث رئيس وزراء الإقليم، بحسب البيان، عن "العلاقات بين أربيل وبغداد، ومساعي عادل عبدالمهدي، رئيس الوزراء العراقي، الأخيرة لحل المشاكل بين أربيل وبغداد".

وأبدى بارزاني، "استعداد الإقليم لبدء حوار جاد لحل المشاكل المتبقية"، مشيراً إلى "ضرورة مشاركة الدول الصديقة في هذا المجال".

ومنذ سنوات طويلة، توجد مشاكل عالقة بين بغداد وأربيل، تأتي في مقدمتها المناطق المتنازع عليها بين الجانبين.

وفي الأشهر الماضية، تحسنت العلاقات تدريجياً بين الجانبين وينسقان لتغطية الفراغات الأمنية، وعودة البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها شمالي البلاد.

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