صحيفة الخليج الالكترونية بثت النيابة العامة مقطع فيديو استهدف تعريف المواطنين والمقيمين بالنظام المخصص لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص وعقوباتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢١/٠٧/١٤٣٠هـ، على حساب النيابة العامة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وقالت النيابة العامة في تغريدة لها: “أخي المواطن… أخي المقيم… كُن واعياً بالنظام المخصص لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص وعقوباتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢١/٠٧/١٤٣٠ هـ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #النيابة_العامة تجيب.. ما نظام مكافحة جرائم #الإتجار_بالأشخاص وعقوباتها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.