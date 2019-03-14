شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يجري استبياناً لهذا السبب.. ويوجه رسالة للمستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أوضح المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، أن البرنامج يعمل على أخذ إفادة المستفيدين من خلال إكمال بعض المعلومات على هيئة استبيان، الذي يهدف إلى معرفة معدلات استهلاك الطاقة.

جاء ذلك في تعليق من البرنامج على المعلومات المتداولة بشأن إجراء البعض من موظفيه، اتصالات من خارج المملكة للمواطنين، لإجراء استبيان يهدف إلى معرفة معدلات استهلاك الطاقة.

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وأضاف أن البرنامج يعمل على استبيان دوري يخص المستفيدين، من خلال الاتصال الهاتفي من داخل المملكة فقط، حيث يقوم موظف البرنامج بالتعريف بنفسه وبالجهة مع التأكيد بأن المكالمة مسجلة.

وأشار القحطاني، إلى أن البرنامج يقوم – ولا يزال – يجري استبياناً يهدف إلى معرفة معدلات استهلاك الطاقة، من خلال مشاركة أسئلة عامَّة وليس فيها أي معلومات سرية.

وتابع القحطاني أنه يمكن للمستفيدين التأكُّد من ذلك عبر القنوات الرسمية للبرنامج المتمثلة في الحساب الرسمي للبرنامج، وحساب المتحدث الرسمي، وحساب خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى جانب الرقم الموحد للبرنامج 19912، مرحِّباً باستقبال أي استفسارات من خلال البريد الإلكتروني الرسمي [email protected]

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قد قالوا إنهم تلقوا اتصالات من خارج المملكة، طلب خلالها موظفون حسابات وأرقام شركة الكهرباء، مطالبين بعدم التجاوب مع تلك الاتصالات.