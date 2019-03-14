شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» توضح حقيقة الألوان الموجودة على علبة معجون الأسنان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، أن الألوان والعلامات الموجودة على علبة معجون الأسنان ليس لها أي دلالة طبية أو علمية.

وقالت الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “رداً على الشائعة متداولة بشأن الألوان الموجودة على علبة المعجون وارتباطها بالمكونات الداخلية واختيار النوع المناسب؛ فإن المعلومة غير صحيحة والألوان والعلامات على علبة معجون الأسنان تضعها المصانع لتحديد مكان قطع الأنبوب وليس لها أي دلالة طبية أو علمية”.