شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة فيفاء تكشف عن مخابئ سرية لتهريب «القات» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:

تمكَّن رجال الشرطة في محافظة فيفاء بمنطقة جازان، من ضبط وكشف مخابئ سرية لتهريب القات، وإحباط تهريب 1500 حبة قات.

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وفي التفاصيل، ضبطت شرطة محافظة فيفاء، بقيادة رئيس المركز الرائد جابر الصهلولي، 1500 حبة قات، كانت مُعَدة للتهريب، في عمليتين منفصلتين، خلال اليومين الماضيين.

وحاول المهربان من جنسيتين آسيويتين، خداع نقاط التفتيش، وتخبئة المهربات في أماكن سرية، أحدها داخل صهريج للمياه، والآخر داخل برادة توزيع مواد غذائية؛ حيث تم ضبط جميع الكميات المهربة من القات، والقبض على المهربين.