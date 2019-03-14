انت الان تتابع مخابرات السودان: مخططات المعارضة تخلق الفوضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

احتجاجات السودان

حذر جهاز الأمن والمخابرات السوداني من مخططات تقودها بعض الحركات المسلحة والقوى المعارضة؛ بهدف إراقة الدماء وخلق الفوضى بالبلاد. قال الفريق أمن جلال الدين الشيخ الطيب، نائب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات، إن الخلايا والأوكار والأسلحة التي ضبطت مؤخرًا كانت تستهدف إحداث فوضى وتصفية بين المتظاهرين، موضحًا أن الأسلحة التي ضُبطت أمس شملت 120 قطعة كلاشينكوف و3 مدافع دوشكا و8 بنادق جرينوف و5 مدافع هاون و5 بنادق قناصة كاتمة للصوت و5 مدافع آر.بي.جي، و40 شريط متفجرات ديناميت، و22 طبنجة وبندقيتي مورس، مع آلاف الذخيرة لهذه الأسلحة.

وأضاف أن جهاز الأمن ظل يتابع هذه العملية منذ 40 يوما، وكانت المتابعة الميدانية والاستجوابات والأعمال الأمنية في كل أشكالها، مشيرا إلى تمكن جهاز الأمن قبل ثلاثة أسابيع من القبض على الخلية الأولى بولاية القضارف، التي تسللت من دولة إثيوبيا، بجانب خلية سنار التي تم ضبطها في بداية أحداث يناير الماضي، بحسب

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