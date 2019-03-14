الان تتابع 68 حادثا مروريا بسبب الضباب في “أبو ظبي” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 28 دقيقة - 8:54 م, 14 مارس 2019 م التعليقات: 0 في حوادث مرورية الخليج 365-متابعات أعلنت سلطات العاصمة الإماراتية أبوظبي وقوع 68 حادثا مروريا بين المركبات بسبب الضباب اليوم الخميس، ما تسبب في وقوع 10 إصابات، وخسائر مادية في المركبات.

وقالت شرطة أبوظبي إن مراكز القيادة والتحكم تلقت 205 بلاغات بوقوع

حوادث على مستوى الإمارة بسبب الضباب اليوم.

وقال مسؤولون في الشرطة إنه تم التعامل السريع مع الحوادث، بحيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات وسحب المركبات المتضررة وتسيير حركة الطرق.

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