فيديو| حفلة شتائم بين أردوغان ونتنياهو.. «طاغية وجزار ولص وسجّان»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي على مدى يومين، انخرط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حفلة شتائم.

أردوغان وصف نتنياهو بأنّه "لص والطاغية"، خلال حديثه في تجمع انتخابي، في إشارة إلى مزاعم فساد رئيس حكومة الاحتلال.

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ردّ نتنياهو على تويتر واصفًا أردوغان بأنّه ديكتاتور يرسل عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين إلى السجن.

نتنياهو قال أيضًا إنّ الرئيس التركي يرتكب أعمال إبادة جماعية ضد الأكراد، ويحتل شمال قبرص.

