مؤتمر بروكسل.. آمال دولية لانتشال اللاجئين السوريين من «مأساة العصر»

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المؤتمر بدأ أمس الأول الثلاثاء وينتهي اليوم الخميس، ويهدف إلى حشد المجتمع الدولي من أجل توفير دعم مستدام وواسع النطاق للشعب السوري، وبخاصة الفئات المستضعفة، واللاجئين والمجتمعات المضيفة للاجئين في دول الجوار، ويعيش هؤلاء اللاجئون أوضاعًا صعبة منذ مغادرتهم لأرضهم وصولًا إلى مناطق أخرى، قادت إلى وصف ما يمرون به بأنّه "مأساة العصر"، فمنهم نجح في الهروب من غارات النظام لكنّ البحر التهم أجسادهم الصغيرة، أو شُرِّدوا صحراء شاسعة.
وخلال المؤتمر اليوم، أعلنت ألمانيا عن مساهمة بقيمة 1.44 مليار يورو للاجئين السوريين، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساهمة بقيمة ملياري يورو.
وقال وزير التنمية الألماني جيرد مولر - لدى وصوله: "نحن ملتزمون بتقديم 1.44 مليار يورو، مما يجعلنا ثاني أكبر المانحين".
بدوره، أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مرجريتيس سكيناس أنّ الاتحاد الأوروبي سيخصص ملياري دولار من الميزانية المشتركة".
وقبل ذلك تعهدت المملكة المتحدة بمبلغ 400 مليون جنيه إسترليني (464 مليون يورو) والنمسا بتسعة ملايين دولار.
وأضافت: "دورنا في المؤتمر هو تأمين الدعم للأمم المتحدة.. دخلنا مرحلة أخرى من النزاع، لكنّ عملية انتقال سياسي تشمل جميع الأطراف يجب أن تتم، وأن نتحاشى في الأيام المقبلة أن تتحوّل إدلب إلى كارثة".
تعليقًا على المؤتمر، يرى المعارض السوري عبد الأحد اسطيفوا أنّ هناك تغييرًا حقيقيًّا على الساحة، ويقول: "بروكسل ذاته يختلف عن المؤتمر الأول والثاني.. الاختلاف هو التركيز على دعم المسار السياسي، وأحد أهدافنا الرئيسية من جولتنا هي في الحقيقة تفعيل مسار العملية السياسية وخاصة مع المبعوث الدولي والمحاور الخمسة التي ذكرها".
وأضاف في تصريحات إذاعية: "نأمل أنّ يعطي المؤتمر زخمًا للعملية السياسية بالإضافة طبعا للهدف الأول وهو تنظيم المساعدات الإنسانية، والواضح أن المساعدات هذا العام أكبر من السنة الماضية".
وتابع: "لدينا الكثير من اللقاءات الهامة على هامش المؤتمر، سنعقد لقاءات مع وفود أغلب الدول الفاعلة في المسار السوري، وسيكون لدينا لقاء مع الوفد الروسي".
وأوضح المعارض السوري: "مخيم الركبان هو أحد القضايا التي نعمل عليها بالفعل ضمن قضية المساعدات، ومنذ أكثر من شهر ونحن نعمل على هذا الموضوع بعد الأزمة الأخيرة، وبعد الخيارات الصعبة التي تطرح مؤخرا على أهالي المخيم".
واستطرد: "الحقيقة دخلت بعض المساعدات للمخيم ولكنها ليست كافية، ونعمل على إيجاد حل لسكان هذا المخيم، فإما بقائهم ضمن شروط إنسانية معقولة أو خيارات أخرى يمكن أن تطرح وتناقش مع الجانبين الأمريكي والروسي".
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