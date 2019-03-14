رسميا.. وقف نشاط طائرات «بوينج 737 ماكس» بجميع دول العالم

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعد الخسائر الكبيرة التى تكبدتها خلال الفترة الأخيرة التى أعقبت حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة، أعلنت شركة بوينج تعليق جميع العمليات والرحلات الجوية على أسطول طائرات بوينج 737 ماكس في جميع أنحاء العالم المكون من 3737 طائرة.

الشركة أشار فى بيان لها اليوم إلى أنها اتخذت هذا القرار بعد التشاور مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) والمجلس القومي الأمريكي لسلامة النقل (NTSB) وسلطات الطيران وعملائها في جميع أنحاء العالم.

وجاء قرار الشركة بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منع كل طائرات بوينغ 737 ماكس 8، وماكس 9 من التحليق، وقال ترامب: "نحن نولي سلامة الأمريكيين وكل الركاب أولوية مطلقة"، فيما أشار الاتحاد الفدرالي للطيران الأمريكي إلى أنّ قرار منع الطائرات من التحليق يعود إلى معطيات جديدة.

وجاءت واقعة سقوط طائرة بوينج في أثيوبيا التي راح ضحيتها 157 قتيلاً، بعد 5 أشهر من سقوط طائرة من نفس الطراز «بوينج 7373 ماكس8» في إندونيسيا، وأسفر الحادث عن مقتل 189 شخصاً، الأمر الذى دفع بلدان كثيرة بما فيها دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف استخدام تلط الطائرة.

أوقفت أوكرانيا تحليق طائرات «بوينج 737 ماكس 8» و«بوينج 737 ماكس 9» فوق أراضيها، بعد حادثة تحطم الطائرة في إثيوبيا،

Advertisements

وذكر بيان الخدمة الصحفية لهيئة الطيران الأوكرانية أنه اعتبارًا من تاريخ ووقت نشر القرار، فإن الرحلات الجوية على متن طائرتي (بوينج 737 ماكس 8) و(بوينج 737 ماكس 9) محظورة داخل أو عبر الأجواء الأوكرانية.

وأغلقت وزارة الطيران المدني الهندية، أمس الأربعاء، المجال الجوي للبلاد أمام جميع الطائرات من طراز «بوينج 737 ماكس 8»، فيما فرضت هيئة الطيران المدني في نيوزيلندا تعليقا مؤقتا لهذا الطراز من الطائرات بعد مشاورات مع هيئات مختصة أخرى، لافتة إلى أنها أخذ في الاعتبار مستوى الغموض بشأن سبب حادث الخطوط الجوية الإثيوبية، إضافة لمراجعتها تصميم الطائرة.

وقامت بنفس الإجراء كل من الكويت والإمارات وبريطانيا وسلطنة عمان وسنغافورة .

وفقدت شركة بوينج الأمريكية لإنتاج الطائرات التجارية خلال الأيام الماضية، 26.6 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ سقوط طائرتها 737 ماكس، في أثيوبيا يوم الأحد الماضي، وتراجعت قيمة أسهم الشركة 11% من 422.54 دولاراً الجمعة الماضي إلى 375.41 دولاراً يوم الثلاثاء الماضى، واستعادت أسهم الشركة 1% من قيمتها خلال التعاملات أمس الأربعاء.