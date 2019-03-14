صاحب الـ "فيسبوك" يكشف عن خطة تحويل الشركة القادمة

وضع الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرج، رؤية جديدة "تركز على الخصوصية" لشركة التواصل الاجتماعي.

ويعد زوكيربرج بتحويل "فيسبوك" من شركة معروفة بالشراهة للمعلومات الشخصية التي يتشاركها مستخدموها إلى أخرى تمنح الناس مزيدا من السبل للتواصل بطريقة خاصة فعلا، فيما تتم حماية أفكارهم وصورهم الخاصة بتشفير لا يمكن حتى لـ"فيسبوك" أن تتغلب عليه.

وأعلن زوكربيرج رؤيته في منشور على مدونة، الأربعاء، بعد فترة عصيبة استمرت لعامين وشهدت فيها الشركة عددا من الفضائح المتعلقة بالخصوصية.

ويخطط زوكربيرج لربط تطبيق "الماسنجر" على فيسبوك بتطبيقي واتساب وإنستجرام ليتسنى للمستخدمين التواصل باستخدام الرسائل من خلال كل التطبيقات