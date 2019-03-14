الخطوط القطرية تعلن تعليق رحلاتها إلى السودان

قررت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، تعليق رحلاتها من وإلى السودان بحلول نهاية الشهر الجاري.

وذكرت في بيان أن القرار بتعليق الرحلات يدخل حيز التنفيذ بداية من 31 مارس الجاري، وذلك لأسباب تجارية.

كما سمحت الشركة للركاب الذين حجزوا رحلات بالفعل على طائراتها، بالتواصل مع الشركة من أجل البحث عن حل للتعويض.

كانت الخطوط القطرية أعلنت قبل أيام تعليق رحلاتها في عدد من الدول الإفريقية لأسباب تجارية أيضًا.

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