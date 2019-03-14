دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع HP تطلق تحديث لأجهزة Pavilion x360 المتحولة 2 في 1 ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة HP تحديث جديد لخط إنتاجها من أجهزة الحاسب Pavilion x360 المتحولة 2 في 1، التي تقدم الآن مع إختيارات في كرت الشاشة AMD Radeon أو NVIDIA GeForce.

أطلقت شركة HP تحديث جديد لأجهزة Pavilion x360 المتحولة 2 في1، والذي يتوفر بحجم 11.6 إنش، ونموذج بحجم 14 إنش وأيضاً نموذج بحجم 15.6 إنش، كما تأتي الأجهزة بتصميم مميز بوحدة تثبيت للشاشة.

ويأتي الجهاز الأول Pavilion x360 11 بحجم 11.6 إنش في الشاشة، كما تتميز الشاشة بجودة عرض 1366 في 768 بيكسل، ويدعم الجهاز معالج Silver N5000 رباعي الأنوية من إنتل، كما يضم ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في M.2 SSD، كما يضم فتحة لبطاقة microSD.

ويتميز جهاز Pavilion x360 11 بحجم نحيف جداً ووزن خفيف، كما يدعم هذا الإصدار المستخدم بعمر شحن يصل إلى 10 ساعات، ويضم تقنية B&O في المكبرات الصوتية، مع كاميرة Vision HD، واثنان من الميكروفونات ويأتي الجهاز بنظام تشغيل Windows 10 Home مع S Mode.

جهاز Pavilion x360 14 يأتي بالجيل الثامن من معالجات إنتل Core i7، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، كما يتوفر الجهاز باثنان من الإختيارات في السعة التخزينية، مع إمكانية ترقية كرت الشاشة، بين كرت الشاشة GeForce MX130 أو MX250 من NVIDIA، حيث يتوفر الإختيارين للجهاز المميز بحجم 14 إنش في الشاشة المميز بجودة عرض Full HD مع ثلاث حواف micro، كما يأتي Pavilion x360 14 بعمر شحن يصل إلى 11.30 ساعة.

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جهاز Pavilion x360 15 يتميز بحجم شاشة 15.6 إنش، مميزة بجودة عرض FHD، مع كرت شاشة AMD Radeon RX 535، ويضم أيضاً الجيل الثامن من رقاقات إنتل Core i7، ويدعم المستخدم حتى 10 ساعات من عمر الشحن.

ومن المقرر أن تتوفر الأجهزة بثلاثة ألوان جديدة هم الأزرق، الذهبي، إلى جانب الفضي، على أن يتوفر Pavilion x360 11 في يونيو بسعر 399 دولار، وPavilion x360 14 في أبريل بسعر 499 دولار، وPavilion x360 15 في أبريل بسعر يبدأ من 799 دولار.

جدير بالذكر أن HP كشفت أيضاً عن شاشة HP 27f 4K بجودة عرض UHD، وحواف مايكرو، وشاشة HP 34f المنحنية بجودة عرض QHD.

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هذا الموضوع HP تطلق تحديث لأجهزة Pavilion x360 المتحولة 2 في 1 ظهر على التقنية بلا حدود.